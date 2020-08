Hoogste aantal Duitse coronabesmettingen sinds april

Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus in Duitsland is gestegen met 2034, meldt het Robert Koch Institut (RKI), de Duitse zusterorganisatie van het RIVM zaterdag. Dat aantal is het hoogste aantal vastgestelde nieuwe infecties binnen 24 uur sinds eind april.

In Duitsland staat het aantal besmettingen nu op 232.082. Het aantal doden door toedoen van Covid-19 is volgens het instituut met 7 gestegen tot 9267.

Het aantal infecties loopt de afgelopen dagen flink op. De stijging wordt toegeschreven aan teruggekeerde vakantiegangers uit risicogebieden en de stijging van het aantal afgenomen testen.