„Hoogopgeleide witte kiezer naar Democraten”

De Amerikaanse Republikeinse partij lijkt in twee jaar tijd steun te hebben verloren onder een belangrijke groep kiezers: oudere, hogeropgeleide, witte mensen. Een nipte meerderheid van die groep geeft nu de voorkeur aan de Democraten, blijkt uit een peiling van Reuters/Ipsos onder 65.000 mensen.

De politieke voorkeur van de witte zestigplussers lijkt in twee jaar tijd te zijn verschoven, zo blijkt uit de peiling. Zo sprak een meerderheid van 10 procentpunt van die groep begin 2016 nog een voorkeur uit voor Republikeinen bij Congresverkiezingen. Inmiddels is een meerderheid van 2 procentpunt op de hand van de Democraten.

Als die trend zich doorzet, kan dat volgens experts grote gevolgen hebben voor de partij van Donald Trump. Amerikanen gaan in november op veel plaatsen weer naar de stembus. „Oudere, witte mensen vormen de kern van de Republikeinen”, zei een politicoloog van de University of Virginia tegen Reuters. „Als dit zich doorzet tot november, is het gedaan met ze.”