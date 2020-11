Hooggerechtshof VS zet streep door beperkingen gebedshuizen

Het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten heeft Andrew Cuomo, de gouverneur van de staat New York, teruggefloten vanwege de beperkingen die hij instelde voor gebedsdiensten in kerken en synagogen. Van de hoogste rechters in de VS stemden 5 van de 9 ervoor om de verzoeken van het rooms-katholieke bisdom Brooklyn en twee orthodox-joodse gemeenschappen te honoreren.

De uitspraak is een van de eerste wapenfeiten van Amy Coney Barrett, de streng katholieke hoge rechter die vorige maand door president Donald Trump werd voorgedragen voor een zetel in het Hooggerechtshof. Zoals verwacht stemde zij in het voordeel van de religieuze gemeenschappen. De conservatieve opperrechter John Roberts ging mee met de drie progressieve rechters in het hof.

Op 6 oktober besloot gouverneur Cuomo om alle niet-essentiële bedrijven te sluiten in gebieden waar het aantal coronabesmettingen snel opliep, waaronder enkele buurten in Brooklyn. Gebedsdiensten mochten nog worden bijgewoond door 10 of 25 personen.

De geloofsgemeenschappen vinden dit een inbreuk op hun grondwettelijke religieuze vrijheid en stellen dat hun gebedshuizen er willekeurig uit zijn gepikt voor strengere maatregelen. Zij vingen eerder bot bij twee lagere rechtbanken.

Soortgelijke zaken voor het Hooggerechtshof eindigden eerder dit jaar juist in het nadeel van religieuze klagers, kerkgenootschappen uit Nevada en Californië. Die uitspraken vonden plaats voor het overlijden van de progressieve hoge rechter Ruth Bader Ginsburg. Zij, haar drie progressieve collega’s en opperrechter Roberts vormden toen nog een meerderheid.