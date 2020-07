Hooggerechtshof VS stemt weer in met federale executie

Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft donderdag in meerderheid ingestemd met de executie van de 68-jarige Wesley Ira Purky, die onder meer is veroordeeld wegens verkrachting en moord. Het hof veegde met vijf tegen vier opperrechters bezwaren van advocaten van de veroordeelde van tafel, evenals rechterlijke bevelen om de executie uit te stellen.

De door een federale rechtbank in 1998 ter dood veroordeelde Purkey zou volgens zijn raadslieden dement zijn en daarom niet geëxecuteerd mogen worden. De man heeft geen idee meer waarom hij ter dood zou worden gebracht.

Hij heeft destijds in Kansas een 16-jarig meisje verkracht, vermoord en het lichaam in stukken gehakt en in een chemische stof gedumpt. Hij is ook veroordeeld wegens de moord op een 80-jarige vrouw, meldden Amerikaanse media. De executie stond woensdagavond op het programma, maar het is onduidelijk wanneer die nu plaatsvindt.

De federale regering heeft dinsdag de eerste doodstraf laten uitvoeren in zeventien jaar. Moordenaar Daniel Lewis Lee werd geëxecuteerd. Dat was ook na een uitspraak van het Hooggerechtshof, dat een streep zette door het besluit van een lagere rechtbank om deze en drie andere executies met een dodelijke injectie uit te stellen.

President Trump en het ministerie van Justitie willen met het hervatten van het toepassen van de doodstraf hun strenge justitiebeleid kracht bijzetten. Federale executies zijn zeldzaam. Tot deze week waren de enige drie executies sinds 1963 in de jaren 2001 tot 2003, onder wie de terechtstelling van de dader van de bomaanslag van 1995 in Oklahoma City, Timothy McVeigh.

Ondertussen ging een aantal Amerikaanse staten de afgelopen jaren gewoon door met executies van personen die in eigen rechtbanken ter dood waren veroordeeld, zoals Texas. In ruim twintig staten is de doodstraf afgeschaft.