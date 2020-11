Hooggerechtshof VS buigt zich weer over ‘Obamacare’

Het Amerikaanse Hooggerechtshof buigt zich dinsdag weer over de zorgverzekeringswet van voormalig president Barack Obama. Als de hoogste rechters van de VS een streep halen door de wetgeving, die bekendstaat als Obamacare, kunnen miljoenen Amerikanen tijdens de pandemie hun zorgverzekering verliezen.

De Affordable Care Act is inmiddels tien jaar oud en wordt gezien als een van de belangrijkste wapenfeiten van Obama. De wetgeving is bedoeld om te zorgen dat alle Amerikanen toegang hebben tot een betaalbare zorgverzekering. Republikeinen vinden dat onnodige overheidsbemoeienis en stapten al eerder naar de rechter om de wetgeving van tafel te krijgen.

Tegenstanders leden in 2012 en 2015 nederlagen bij het Hooggerechtshof, maar de samenstelling van het hof is sindsdien veranderd. Inmiddels telt het hof een conservatieve meerderheid van 6 tegen 3 rechters. Het lukte president Donald Trump vlak voor de verkiezing nog een nieuwe hoge rechter aan te stellen om de overleden Ruth Bader Ginsburg op te volgen.

De rechtszaak die nu voorkomt, wordt gezien als een vervolg op een proces van acht jaar geleden. Toen maakten tegenstanders bezwaar tegen het feit dat mensen een boete krijgen als ze het nalaten een zorgverzekering af te sluiten. Het hof oordeelde destijds dat die boeteclausule een vorm van belasting is en daarom niet illegaal, omdat het parlement de bevoegdheid heeft om belastingen te heffen.

Republikeinen in het Congres wisten dat boetebedrag later op nul dollar te zetten. Daarmee is volgens tegenstanders van Obamacare de basis onder de eerdere uitspraak weggevallen. Het is niet alleen de vraag of het hof meegaat in die redenering, maar ook wat de gevolgen zouden zijn. Het Hooggerechtshof zou kunnen besluiten dat de hele wet van tafel moet, of alleen delen ervan.