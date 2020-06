Hooggerechtshof VS: belastinggeld mag naar religieus onderwijs

Het hooggerechtshof van de Verenigde Staten heeft geoordeeld dat een stimuleringsprogramma van de staat Montana om kinderen naar religieuze scholen te krijgen, is toegestaan. Met de uitspraak is de scheiding tussen kerk en staat in de Verenigde Staten kleiner geworden. Staten kunnen voortaan makkelijker indirect geld steken in religieus onderwijs.

Vijf van de negen opperrechters zien geen probleem in het beleid van Montana. Die staat kent belastingvoordelen voor mensen die geld doneren aan een fonds dat studiebeurzen voor christelijke scholen aanbiedt.

De hoogste rechter in Montana zette eerder juist een streep door het belastingvoordeel omdat de grondwet van die staat verbiedt dat belastinggeld naar kerken en religieuze instellingen gaat. Drie moeders van leerlingen op christelijke scholen lieten het er niet bij zitten en hebben die uitspraak nu met succes aangevochten bij het federale hooggerechtshof.