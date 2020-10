Hooggerechtshof VS: Alabama mag stemmen vanuit auto verbieden

De Amerikaanse staat Alabama mag verbieden dat mensen vanuit hun auto hun stem uitbrengen bij een stembureau, oordeelt het Hooggerechtshof in Washington. Het stemmen vanuit de auto, ofwel ‘curbside voting’ is bedoeld voor mensen die door een handicap of ziekte niet in het stembureau kunnen komen. Een aantal kiezers en een burgerrechtenorganisaties wilden dat de staat het stemmen vanuit de auto zou toestaan, meldt nieuwszender CNN.

Met het oordeel van het Hooggerechtshof ging een streep door de uitspraak van een lagere federale rechtbank, die vindt dat stemmen vanuit de auto moet worden toegestaan. De vijf conservatieve hoge rechters stemden voor het oordeel. De drie progressieve hoge rechters waren het oneens met de uitspraak.

De minister van Justitie van Alabama, de Republikein Steve Marshall, stelt dat de staat al „buitengewone maatregelen” heeft genomen om de verkiezingsprocedures aan te passen aan de omstandigheden van de corona-epidemie. Marshall zei dat stemmen vanuit de auto onverenigbaar is met de wetgeving van de staat Alabama en strijdig is met andere wetten die het stemgeheim moeten beschermen.

Vijf oudere en gehandicapte kiezers en de NAACP, een organisatie die strijdt voor de burgerrechten van zwarte Amerikanen, wilden dat de staat Alabama districten zou toestaan om curbside voting te organiseren als die dat zouden willen.