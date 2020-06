Hooggerechtshof Venezuela doet omstreden aanstelling

De constitutionele kamer van het hooggerechtshof in Venezuela heeft Indira Maira Alfonzo Izaguirre aangesteld tot president van de nationale verkiezingscommissie. Het Zuid-Amerikaanse land houdt later dit jaar parlementsverkiezingen. De aanstelling van Alfonzo is omstreden omdat Canada haar en andere Venezolaanse functionarissen sanctioneerde vanwege hun rol tijdens de controversiële verkiezingen in 2018 die door huidig president Nicolas Maduro werden gewonnen.

Ze was eerder lid van de kieskamer van het hooggerechtshof en zou actief hebben meegewerkt aan de verslechtering van de politieke situatie in het land, aldus Canada. De oppositie, die in het parlement de meerderheid heeft, beschuldigt het hooggerechtshof ervan op de hand te zijn van Maduro. Niet het hooggerechtshof maar het parlement zou gaan over de benoeming van het hoofd van de nationale verkiezingscommissie.

Meer dan een jaar geleden riep oppositieleider Juan Guaidó zichzelf uit tot hoofd van de overgangsregering nadat zittend president Maduro in 2018 de presidentsverkiezingen won. Daarbij zou volgens de oppositie sprake zijn geweest van grootscheepse fraude.

Bijna 60 landen, waaronder de VS, erkennen Guaidó als de legitieme interim-president, maar tot dusverre blijft Maduro aan de macht. De president heeft inmiddels het parlement alle bevoegdheden ontnomen en overgedragen aan een constitutionele vergadering die loyaal is aan de zittende regering.