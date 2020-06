Hooggerechtshof Oklahoma: rally Trump in Tulsa kan doorgaan

Een campagnebijeenkomst van de Amerikaanse president Donald Trump in Tulsa kan zaterdag doorgaan. Het hooggerechtshof van de Amerikaanse staat Oklahoma verwierp een zaak die was aangespannen door omwonenden die zich zorgen maken over de mogelijke gevolgen voor de volksgezondheid in coronatijd. Ze wilden dat het evenement geannuleerd zou worden als daar geen regels gelden over social distancing, berichten Amerikaanse media.

Trump houdt zaterdag in het BOK Center in de stad zijn eerste grote campagnebijeenkomst in maanden. Zijn campagne zegt dat daar ook maatregelen worden genomen tegen het coronavirus. Zo wordt de temperatuur van bezoekers gecontroleerd en worden mondkapjes uitgedeeld, al is het dragen van gezichtsbedekking niet verplicht. Omwonenden en lokale ondernemers waren er niet gerust op en stapten naar de rechter. Ze vrezen dat het besmettelijke coronavirus bij zo’n druk evenement snel om zich heen kan grijpen.

Het hooggerechtshof oordeelde dat er geen wettelijke basis is voor de eis van de omwonenden. Die konden volgens de rechters naar geen enkele wet wijzen waar instaat dat de exploitant van BOK Center de Trump-aanhangers moet dwingen aan social distancing te doen of mondkapjes te dragen.