Hooggerechtshof blokkeert inzage in Mueller-materiaal

Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft Democratische parlementariërs voorlopig verhinderd toegang te krijgen tot vertrouwelijk materiaal van speciaal aanklager Robert Mueller in het zogeheten Rusland-onderzoek.

Twee lagere rechtbanken hadden functionarissen van het ministerie van Justitie opdracht gegeven om geredigeerde delen van Mueller’s 448 pagina’s tellende rapport te overhandigen, samen met onderliggende documenten en bewijsstukken van de jury.

De Democraten zeggen dat het materiaal hen zou helpen te bepalen of president Donald Trump onaanvaardbare misdrijven heeft gepleegd door het onderzoek van de FBI en Mueller naar Russische inmenging bij de verkiezingen van 2016 te belemmeren.

Het rapport vond tien gevallen van mogelijke belemmering van de rechtsgang, maar sprak zich niet uit over de vraag of Trump schuldig was aan obstructie.

De regering stelt dat een federale onderzoeksrechter niet bevoegd is om de informatie te laten openbaren. Dergelijk materiaal van een jury is normaal gesproken verzegeld, maar volgens federale regels mag een rechter openbaarmaking toestaan voor ‘gerechtelijke procedures’. De belangrijke juridische vraag is of dat ook betrekking heeft op onderzoeken naar impeachment (afzetting) van de president.

Eerder hadden rechtbanken parlementariërs toegestaan materiaal van een grand jury in te zien tijdens de afzettingsonderzoeken van presidenten Richard Nixon en Bill Clinton.

De Amerikaanse advocaat-generaal Noel Francisco heeft het Hooggerechtshof verzocht deze uitspraak te herzien.