Hoogbejaarde kampbewaker SS voor rechter

Justitie in Hamburg wil een 92-jarige voormalige kampbewaker van het Duitse concentratiekamp Stutthof bij het toenmalige Danzig (nu Gdansk in Polen) laten berechten. Hij wordt beschuldigd van hulp bij 5230 moorden, aldus Duitse media donderdag.

De man uit Hamburg was tussen augustus 1944 en april 1945 bewaker in het kamp waar in de Tweede Wereldoorlog 65.000 mensen werden omgebracht of stierven bij zogenoemde dodenmarsen. Volgens de aanklacht heeft de bewaker de moorden door zijn werk mogelijk gemaakt.

De man was als 17-jarige lid geworden van de SS. Volgens de krant Die Welt, die met de man sprak, voelt hij zich niet schuldig.