Hoog waterpeil Venetië „risico voor burgers”

Het wereldberoemde San Marcoplein in Venetië is vrijdag gesloten vanwege de overstromingen in de Italiaanse stad. Dat bepaalde burgemeester Luigi Brugnaro.

Op het plein is het water tot 160 centimeter gestegen. „Ik ben gedwongen om het San Marcoplein te sluiten vanwege de gezondheidsrisico’s voor de burgers. Het is een ramp”, zei Brugnaro vrijdag.

Venetië staat al dagenlang onder water door hevige regenval en een extreem hoog waterpeil. Op het hoogtepunt bereikte het water dinsdagavond een hoogte van 187 centimeter. Dat is slechts 7 centimeter lager dan het record, dat in 1966 werd gemeten.

De Italiaanse regering riep donderdag de noodtoestand uit. Burgemeester Luigi Brugnaro waarschuwde voor grote schade. „De situatie is dramatisch”, liet hij op Twitter weten.

Waden door de geschiedenis in ondergelopen Venetië

Door het noodweer overleed in de nacht van dinsdag op woensdag een man. Het 78-jarige slachtoffer werd geraakt door de bliksem terwijl hij water aan het wegpompen was. Verder zijn vele pleinen en historische gebouwen ondergelopen. De San Marcobasiliek op het gelijknamige plein zou voor de zesde keer in 1200 jaar onder water staan.

„Het is schokkend om dit te zien”, zei een Mexicaanse toerist. „Je staat gewoon tot je knieën in het water. Je moet hier zijn om het te geloven. Hopelijk gebeurt dit nooit meer.”

Noodhulp

Premier Giuseppe Conte heeft inmiddels 20 miljoen euro uitgetrokken voor noodhulp. Hij zei dat de overstromingen „het hart van Italië raken.” Volgens burgemeester Brugnaro zal het bedrag niet genoeg zijn. Hij roept daarom via Twitter op om geld te doneren aan de gemeente. „Venetië is een trots van heel Italië. Venetië is ieders erfgoed, uniek in de wereld. Dankzij jouw hulp zal het weer glanzen”, schrijft hij in een tweet.

De Amerikaanse nieuwszender CNN meldde vrijdag dat honderden mensen naar Venetië zijn afgereisd om de bewoners te helpen. Volgens de organisatie Venice Calls kwamen vrijdag meer dan 1700 mensen helpen met het leegmaken van huizen, verzamelen van afval en het verplaatsen van huishoudartikelen. De organisatie plaatste dinsdagavond een oproep om hulp, waarna woensdag gelijk zo’n 200 mensen kwamen helpen.