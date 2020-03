Hoog risico op overbelaste ziekenhuizen in Europa

Het risico op overbelasting van de zorgcapaciteit in Europese landen is hoog. Dat stelt het Europese centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) over de „zeer snelle” stijging van het aantal coronabesmettingen in meerdere landen in Europa.

Zonder krachtige maatregelen tegen de pandemie zal de capaciteit van de intensive care in de meeste landen ruimschoots tekortschieten, gezien het aantal IC-plekken dat tegen het eind van deze maand beschikbaar zal zijn in ziekenhuizen, aldus het agentschap in Stockholm. In delen van Italië is het zorgsysteem al „verzadigd”.

De impact van een snelle groei van het aantal besmette patiënten op ziekenhuizen en andere medische instellingen verschilt per land, afhankelijk van het niveau van voorbereiding en de mogelijkheid het aantal IC-bedden snel op te schalen, aldus de experts.

Het wordt steeds waarschijnlijker dat het virus zich breder gaat verspreiden. Zaak is de opmars te vertragen, zeggen de experts. Sommige laboratoria geven aan dat ze een ernstig tekort hebben aan diagnosemateriaal.

Volgens het ECDC moeten mensen met ziekteverschijnselen direct worden geïsoleerd. Andere maatregelen die landen moeten nemen zijn het opschorten van grote evenementen, telewerken, geen onnodig gereis, mogelijke sluiting van scholen en het afgrendelen van woonwijken waar veel besmettingen zijn vastgesteld.

De analyses gaan over de 27 EU-landen, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein en het Verenigd Koninkrijk. Meer dan 22.100 mensen in deze landen zijn geïnfecteerd. Het dodental stond donderdagochtend op 943.