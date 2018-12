Hoog Europees overleg over Oekraïne op komst

Frankrijk, Duitsland, Rusland en Oekraïne gaan op hoog diplomatiek niveau overleg voeren over de situatie in de Straat van Kertsj. Dat hebben de Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Russische president Vladimir Poetin afgesproken op de G20-top in Buenos Aires.

Merkel heeft bij de G20 tegenover Poetin haar bezorgdheid geuit over de situatie in de Oekraïne. Maandagavond voerden de twee regeringsleiders al telefonisch overleg over de situatie.

Rusland enterde maandag in de Straat van Kertsj, de verbindingsroute tussen de Zee van Azov en de Zwarte Zee, twee kleine Oekraïense patrouilleschepen met geschut en een sleepboot. Volgens het Kremlin waren die illegaal de Russische wateren nabij De Krim binnengevaren. De acties van Rusland zijn internationaal scherp veroordeeld.