Hoog dodental Italië door lakse omgang met regels

De storm die dagenlang over Italië trok, heeft aan 32 mensen het leven gekost. Als de regels zouden zijn gehandhaafd, waren het dodental en de schadelast een stuk kleiner geweest.

Negen leden van één familie vonden zaterdag de dood toen hun huis in Casteldaccia, op Sicilië, werd getroffen door een overstroming. Het water kwam tot aan het plafond. De slachtoffers huurden het huis, dat illegaal net boven een rivierbedding was gebouwd. De woning stond op de nominatie om gesloopt te worden, maar de eigenaren hadden hiertegen bij de rechter bezwaar aangetekend.

In totaal kwamen in Italië de afgelopen week 32 mensen door het onstuimige weer om het leven. In de noordoostelijke regio Veneto werden windsnelheden tot 200 kilometer per uur gemeten. Alleen al in Veneto wordt de schade op 1 miljard euro geschat.

Het noodweer heeft mogelijk met klimaatverandering te maken, maar dat is niet de hoofdoorzaak van de ravage. „Klimaatverandering of niet, de afgelopen vijftig jaar is niet de regen veranderd, maar de grond,” schrijft geoloog Mario Tozzi in La Stampa. „Een zee van asfalt en cement is over Italië heen gekomen. Elke seconde komt er 2 vierkante meter bij. We bouwen op plaatsen waar het niet kan en we gebruiken slechte materialen. We stemmen ermee in dat we bouwen waar we niet mogen bouwen. Zo krijgen we grondverschuivingen en overstromingen die er eerder niet waren.”

Volgens de Nationale Geologische Raad vindt 80 procent van de aardverschuivingen in Europa plaats in Italië. Van de Italiaanse gemeenten heeft 91 procent een onveilige waterhuishouding, aldus het Instituut voor Milieubescherming. Het probleem is dus bekend, en niet sinds kort. Nadat in 1966 overstromingen in Italië grote verwoestingen hadden aangericht, werd een parlementaire commissie ingesteld. De commissie stelde een reeks interventies voor die in een periode van dertig jaar zouden moeten worden uitgevoerd. Maar de maatregelen die sindsdien zijn genomen, waren meer gebaseerd op noodsituaties dan op een strategische visie.

Dan is er nog het fenomeen dat er gebouwd wordt zonder dat hiervoor een vergunning is aangevraagd. Deze ontwikkeling is in de hand gewerkt doordat regeringen af en toe een generaal pardon afkondigen, waarna de overheid belasting kan heffen. De afgelopen vijftien jaar is het bevel gegeven om ruim 70.000 gebouwen af te breken, met name in Zuid-Italië, maar in de praktijk wordt er zelden gehoor gegeven aan een gerechtelijk bevel. Bij een burgemeester van een Siciliaans stadje die in 2016 daar wel gevolg aan gaf, werd brand gesticht. De man trad daarop af.

Volgens Francesco Peduto van de Nationale Geologische Raad moet de regering een soort marshallplan ontwikkelen om de toekomstige ontwikkelingen voor te zijn. Italië kan zijn borst natmaken. „We leven in een fragiel land dat geologisch gezien jong en actief is”, stelt geoloog Tozzi.