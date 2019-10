Hoofdverdachte moord Cohen op borgtocht vrij

Sarah Wairimu Cohen, de vrouw van de in Kenia om het leven gebrachte Nederlander Tob Cohen, is vrijdag na 44 dagen detentie op borgtocht vrijgelaten. Dat melden Keniaanse media. Ze geldt als de hoofdverdachte in de zaak rond de dood van de Nederlandse zakenman en voormalig topman van Philips. Volgens de aanklagers heeft ze de moord met zo’n twintig anderen beraamd en gepleegd.

Rechter Jessie Lessit verklaarde dat de aanklagers niet konden aantonen dat Sarah, die op 28 augustus was gearresteerd, vluchtgevaarlijk is.

De Nederlandse zakenman, die in Kenia woonde, stierf door een klap met een bot voorwerp op de rechterkant van zijn hoofd, zo bleek uit de autopsie. Rechercheurs ontdekten het lichaam van Cohen in een septic tank bij zijn huis in Kitisuru, bijna twee maanden nadat de Nederlander vermist was geraakt.