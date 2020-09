Hoofdverdachte Madeleine McCann verliest uitleveringszaak

De Duitse hoofdverdachte van de verdwijning van de Britse peuter Madeleine McCann komt voorlopig niet vrij. Christian B. was naar het Europese Hof van Justitie gestapt omdat zijn uitlevering aan Duitsland niet volgens de regels zou zijn verlopen, maar kreeg donderdag ongelijk.

B. werd in 2018 door Italië aan Duitsland uitgeleverd omdat hij in zijn vaderland nog een straf moest uitzitten voor drugshandel. Eenmaal daar in de cel, werd hij bovendien vervolgd en veroordeeld voor de verkrachting van een bejaarde Amerikaanse in Portugal in 2005, niet ver van de plaats waar Maddie McCann verdween. Italië gaf daar uitdrukkelijk toestemming voor, omdat uitgeleverde verdachten in principe niet voor andere delicten mogen worden vervolgd.

Niet Italië, maar Portugal had die toestemming moeten verlenen, vond B. Dat land had hem een jaar eerder aan Duitsland uitgeleverd voor kindermisbruik. Maar het hof gaat daarin niet mee. Het wijst erop dat B. na het uitzitten van die straf uit vrije beweging Duitsland had verlaten en naar Italië was gereisd. Daardoor kan hij geen aanspraak meer maken op de bescherming tegen vervolging voor andere delicten.

Het onderzoek naar B.’s aandeel in de verdwijning van Maddie loopt nog. De Duitse aanklagers is er veel aan gelegen B. voorlopig achter de tralies te houden.