Hoofdstembureau Suriname staakt werkzaamheden vanwege coronavirus

De verwerking van de laatste verkiezingsresultaten in Suriname is zondag stopgezet in verband met de verslechterde situatie rond het coronavirus in Suriname. Er is tijd nodig om veiligheidsmaatregelen te treffen in de sporthal waar het hoofdstembureau van Paramaribo gevestigd is.

Dit is nodig omdat het duidelijk is geworden dat een besmet persoon afgelopen week enkele dagen in de sporthal aanwezig was. Dat heeft voorzitter Mike Nerkust van hoofdstembureau Paramaribo rond 20.00 uur (Nederlandse tijd) in een brief bekendgemaakt.

Nerkust zegt in zijn brief dat hij de tijd ook wil gebruiken om de communicatie met het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) ter herstellen. Dit is nodig nadat de waarnemers zondagochtend de toegang tot de sporthal was geweigerd. Nerkust benadrukt in zijn brief dat het OKB bij uitstek de instantie is die de verkiezingen bindend moet verklaren.

Volgens berichten van aanwezige burgers werden de waarnemers van het OKB geweigerd vanwege de code rood die is afgekondigd in verband met het coronavirus. Code rood houdt in dat rekening wordt gehouden met lokale besmettingen. De laatste dagen zijn er drie nieuwe gevallen bijgekomen in Suriname.

Voorzitter Jennifer van Dijk-Silos van het OKB is zeer verontwaardigd over het terugsturen van haar medewerkers en is niet van plan deze belediging te accepteren, zo zei ze tegen de lokale nieuwssite Starnieuws. Inmiddels zijn internationale waarnemers wel toegelaten tot de sporthal.

Maandag is het een week geleden dat de Surinaamse parlementsverkiezingen plaatsvonden. Formeel is de uitslag nog niet bekend, maar omdat meer dan 98 procent van de stemmen is verwerkt, kan de zetelverdeling niet meer veranderen. De NDP van Desi Bouterse is de grote verliezer, de partij gaat van 26 naar 16 zetels. De VHP van Chan Santokhi is nu de grootste partij met 20 zetels, een winst van 12. Andere winnaars zijn de ABOP van Ronnie Brunswijk en de PL van Paul Somohardjo.

President Bouterse heeft eerder deze week een hertelling van de stemmen in het district Paramaribo aangevraagd, maar het is nog onduidelijk of dat verzoek wordt gehonoreerd.

Vooruitlopend op het bindend verklaren van de verkiezingen zijn de winnende partijen een samenwerking aangegaan om een regering te kunnen vormen. De beoogde president is Santokhi.

Internationale waarnemers zijn ondanks de vertraging bij tellen van de stemmen tevreden over hoe de verkiezingsdag is verlopen.