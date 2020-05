Hoofdstad staat New York klaar voor heropening na lockdown

De hoofdstad van de Amerikaanse staat New York, Albany, is klaar om weer open te gaan. Dat heeft de gouverneur van de staat Andrew Cuomo dinsdag gezegd. Albany en de omliggende regio in het oosten van de staat gaan woensdag weer open.

In de hele staat zijn komend weekeinde bijeenkomsten van maximaal tien mensen toegestaan, vanwege de viering van Memorial Day.

New York is de zwaarst getroffen staat in de VS met meer dan 361.000 besmettingen en 28.840 doden. Het dodental en het aantal besmettingen neemt de laatste week steeds minder hard toe.