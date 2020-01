Hoofdrolspeler Oekraïne-affaire: Trump wist alles

Een van de hoofdrolspelers in de Oekraïne-affaire rond de Amerikaanse president Donald Trump stelt dat Trump wel degelijk op de hoogte was van wat ze daar uitspookten. Dat zegt Lev Parnas, een compagnon van Trumps advocaat Rudy Giuliani, in een interview met nieuwszender MSNBC. Vanwege de affaire zijn de Democraten een afzettingsproces tegen Trump begonnen.

Parnas werkte met Giuliani samen om schadelijke informatie over Trumps Democratische rivaal Joe Biden boven water te halen. Hij werd vorig jaar in de VS aangehouden in verband met een zaak rond financiering van verkiezingscampagnes. Het is zijn eerste interview sinds zijn aanhouding.

Parnas kreeg naar eigen zeggen van Giuliani de opdracht om aan Oekraïne duidelijk te maken dat alle Amerikaanse hulp aan het land zou worden opgeschort als er geen onderzoek naar Biden zou komen. „President Trump wist precies wat er gaande was”, zegt hij.

Volgens hem werd ook vicepresident Mike Pence erbij betrokken. Zo zou een reis van Pence naar Oekraïne om de inauguratie van president Volodimir Zelenski bij te wonen zijn geannuleerd, om te laten zien dat het de Amerikanen menens was.