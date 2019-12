Hoofdpijndossier brexit voorlopig niet dicht

De Britten moeten donderdag een keuze maken die grote gevolgen kan hebben voor heel Europa. Zo’n 46 miljoen kiezers mogen dan stemmen in een landelijke verkiezing die een einde moet maken aan de crisis rond de brexit. Toch kan het politieke hoofdpijndossier voorlopig niet worden dichtgeklapt.

De Britse premier Boris Johnson presenteert de verkiezing als een kans om de brexit na jarenlang politiek geruzie nu snel af te ronden. Hij voert campagne onder het motto ‘get brexit done’ (regel de brexit) en wil als zijn partij een parlementaire meerderheid krijgt eind januari de Europese Unie uit. Hij heeft al een brexitdeal klaarliggen.

Dat duidelijke standpunt spreekt veel kiezers aan. De Conservatieve Partij van Johnson gaat op kop in de peilingen, al kan volgens het gerenommeerde peilingsbureau YouGov niet worden uitgesloten dat geen enkele partij straks aan een absolute meerderheid komt in het Lagerhuis.

Als Johnson de verkiezingen wint en zijn belofte uitvoert, betekent dat niet dat het Verenigd Koninkrijk zich direct helemaal losmaakt van de EU. Er moet ook nog worden onderhandeld over de toekomstige handelsrelatie. Daarom is afgesproken dat de Britten zich tijdens een overgangsperiode na de brexit aan EU-regels blijven houden. Veel blijft dan bij het oude.

Die overgangsperiode duurt tot eind 2020 en kan in principe worden verlengd. Premier Johnson belooft echter dat niet te zullen doen. Daardoor blijft er maar weinig tijd over voor de complexe onderhandelingen over de toekomstige relatie met de EU. Gesprekken over handelsakkoorden kunnen jaren in beslag nemen. Dat roept de vraag op wat Johnson doet als het niet lukt tijdig een deal te sluiten.

De grootste oppositiepartij Labour heeft hele andere plannen voor de brexit. De linkse partij wil een nieuwe brexitdeal sluiten met de EU en daar dan een referendum over uitschrijven, waarbij kiezers ook mogen besluiten om de brexit af te blazen. De partij van Jeremy Corbyn staat in de peilingen echter ver achter op de Conservatieven en zou vermoedelijk steun van andere partijen nodig hebben om een regering te vormen.