Hoofdbrekens over toekomst Taj Mahal

In India is een stevige discussie gaande over de toekomst van de Taj Mahal, het sprookjesachtige, marmeren mausoleum bij de stad Agra. Niet alleen de enorme massa’s toeristen eisen hun tol, ook de luchtvervuiling en insectenpoep krijgen het wereldberoemde monument steeds meer in hun greep.

De Indiase overheid heeft inmiddels al veel kritiek gekregen op het gebrek aan visie op en plannen voor het behoud van de Taj Mahal, het monument dat door velen als een van de mooiste gebouwen ter wereld wordt beschouwd en de grootste culturele trekpleister van India is. Zelfs het hooggerechtshof van India sprak er al schande van. Het riep op tot actie, desnoods met hulp uit het buitenland.

Misschien kan een rijke particuliere onderneming zich financieel ontfermen over de Taj Mahal, opperde de Indiase minister van toerisme Alphons Joseph Kannanthanam afgelopen week. Het Colosseum in Rome wordt immers ook gesteund door een schoenen- en tassenfabrikant, overweegt hij volgens Indiase media. De bewindsman zou zich afvragen waarom vergelijkbare steun niet voor de Taj Mahal mogelijk is via een soort adoptieprogramma.

De hevig treurende vorst Sjah Jahan gaf in de zeventiende eeuw opdracht voor de bouw van het volkomen symmetrische mausoleum voor zijn dierbaarste echtgenote Mumtaz Mahal, nadat zij was bezweken bij de geboorte van hun zoveelste kind.

Nu krijgt het monument jaarlijks 7 miljoen bezoekers te verstouwen. In het voorjaar is besloten dat ze nog maar maximaal drie uur mogen rondhangen in en rond het mausoleum en in de eveneens totaal symmetrische tuinen die het geheel nog spectaculairder maken. Anders wordt het er echt een gekkenhuis.

Twintig jaar geleden begonnen de zorgen om de Taj Mahal al. Sindsdien werden industriële activiteiten in de omgeving wel beperkt, maar dat is dus onvoldoende.