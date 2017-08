Hoofdaanklager Venezuela naar Brazilië

De voormalig procureur-generaal van Venezuela Luisa Ortega is doorgereisd naar Brazilië. Dat heeft de Colombiaanse immigratiedienst dinsdag bekendgemaakt. Ortega, een verklaard tegenstander van de Venezolaanse president Nicolás Maduro, vluchtte vrijdag in gezelschap van haar man via Aruba naar Colombia. De uit haar ambt gezette hoofdaanklager verklaarde dat haar leven niet langer zeker was in Venezuela.

De Colombiaanse president Juan Manuel Santos liet maandag weten dat hij bereid was Ortega politiek asiel te verlenen als ze daarom zou vragen en beloofde haar bescherming.