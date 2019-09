Een voormalig hoofdaanklager van Oekraïne zegt dat de zoon van de Democratische presidentskandidaat Joe Biden geen wetten in Oekraïne heeft overtreden. Joeri Loetsenko laat dat weten aan de Washington Post.

„Vanuit het perspectief van de Oekraïense wetgeving heeft hij niets overtreden”, zegt Loetsenko over Hunter Biden tegen de krant. Dat terwijl de advocaat van de Amerikaanse president Rudy Giuliani bij hem heeft geprobeerd verdenkingen tegen Hunter en zijn vader boven water te halen.

Loetsenko stapte eind augustus op als procureur-generaal. Zijn voorganger Viktor Sjokin was betrokken bij een corruptieonderzoek naar het Oekraïense gasconcern Burisma Holdings, waar Hunter in 2014 een topfunctie kreeg. Sjokin werd in 2016 onder druk van Joe Biden, die toen vicepresident van Amerika was, de laan uitgestuurd. Mede omdat hij door het Westen en het IMF vooral zelf met corruptie in verband gebracht.

Volgens Giuliani maakte ook Hunter zich schuldig aan corruptie, zonder daarvoor bewijs te leveren. Dat spreekt Loetsenko nu tegen. „Hunter Biden kan niet verantwoordelijk zijn voor schendingen van het management van Burisma die twee jaar vóór dat hij daar kwam plaatsvonden.”