Hoofd Wit-Russische inlichtingendienst KGB vervangen

De Wit-Russische inlichtingen- en veiligheidsdienst KGB heeft een nieuwe chef. President Alexandr Loekasjenko heeft Ivan Tertel donderdag aangesteld, meldde het staatspersbureau Belta donderdag.

Sinds de omstreden herverkiezing van Loekasjenko wordt in het land massaal gedemonstreerd en gestaakt. Betogers roepen dagelijks om zijn vertrek. De politie en andere veiligheidsinstanties hebben enkele hoofdrolspelers opgepakt, maar lijken de demonstraties in de hoofdstad Minsk niet altijd onder controle te hebben. Of de vervanging van het KGB-hoofd daarmee samenhangt is onduidelijk.