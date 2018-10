Hoofd WHO: Luchtvervuiling is het nieuwe roken

Ademhalen kost jaarlijks 7 miljoen mensen het leven, waarschuwt het hoofd van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Tabaksrook maakt ieder jaar evenveel slachtoffers.

Luchtvervuiling is het nieuwe roken, stelt Ghebreyesus in het Britse dagblad The Guardian. Meer dan 90 procent van de wereldbevolking zou wonen op een plek met te veel vuile lucht. „Niemand, rijk noch arm, kan ontsnappen aan luchtvervuiling.”

WHO: 7 miljoen doden door vervuilde lucht

Negen van de tien meest vervuilde steden liggen in India. Kinderen en baby’s lopen het grootste gevaar bij luchtvervuiling, stelt Neira, WHO-directeur voor Volksgezondheid en Milieu. Ze refereert aan onderzoeken van deskundigen die wijzen op een verband tussen vuile lucht en ademhalingsproblemen, kanker en intelligentieproblemen. „We moeten onszelf afvragen wat we doen voor onze kinderen”, zegt Neira tegen The Guardian. „Ik ben bang dat het antwoord choquerend duidelijk is, we vergiftigen hun toelkomst.

De WHO organiseert volgende week in Genève een conferentie over luchtvervuiling en gezondheid. Van naties en steden wordt verwacht dat ze met nieuwe acties komen om de luchtvervuiling terug te dringen.

