Hoofd Servisch orthodoxe kerk overleden door corona

Het hoofd van de Servische orthodoxe kerk is overleden door besmetting met het coronavirus. De Servische president Aleksandar Vucic maakte het overlijden van patriarch Irinej vrijdag bekend.

Bij de 90-jarige patriarch werd op 4 november een coronabesmetting vastgesteld. Hij verbleef sindsdien in een militair ziekenhuis in Belgrado. „Het was een eer om u te kennen. Mensen als u gaan nooit weg”, aldus Vucic in een verklaring.

Het is de tweede leider van de kerk die aan de gevolgen van het virus is bezweken. Eind vorige maand overleed ook het hoofd van de Servische orthodoxe kerk in Montenegro, de 82-jarige Amfilohije Radovic.