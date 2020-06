Hoofd nationale garde: afgelopen nacht minder geweld

De protesten tegen politiegeweld in de Verenigde Staten gingen de afgelopen nacht gepaard met minder geweld. Dat zei de chef van de nationale garde, die sprak over een „betere nacht”.

„We zagen minder geweld. Maar in het algemeen zagen we ook dat de protesten aanhielden of zelfs groeiden”, zei generaal Joseph Lengyel. Hij stelde dat zo’n 18.000 gardisten de autoriteiten ondersteunen in 29 staten.

De nationale garde (National Guard) behoort tot de reservestrijdkrachten van de VS. Staten kunnen besluiten een beroep te doen op de gardisten bij natuurrampen en andere noodsituaties.