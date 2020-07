Hoofd grootste oppositiepartij Venezuela door hof vervangen

Het hooggerechtshof van Venezuela heeft een stroman van president Nicolás Maduro aan het hoofd van de belangrijkste oppositiepartij Voluntad Popular (Wil van het Volk) gesteld. De door het gerecht aangestelde leider werd vorig jaar nog uit de partij gezet en had daartegen bezwaar gemaakt bij de rechters. Oppositieleider en oud-partijleider Juan Guaído is boos over het besluit van het hooggerechtshof.

Het besluit komt vijf maanden voor de parlementsverkiezingen in het straatarme maar olierijke Latijns-Amerikaanse land, dat wordt geregeerd door de linkse, autoritaire president Maduro. De opperrechters zijn volgens oppositieleider Guaído handlangers van deze president die de in 2013 overleden links-radicale Hugo Chávez opvolgde.

Guaído riep als parlementsvoorzitter zichzelf in januari 2019 uit tot interim-president van Venezuela en wordt als zodanig erkend door onder meer de Verenigde Staten, de Europese Unie, Canada en Colombia. Hij was tot januari 2019 lid van Voluntad Popular, maar stapte in januari uit de partij om meer onafhankelijk te kunnen opereren.

Het is niet voor het eerst dat het Venezolaanse hooggerechtshof ingrijpt in de politiek. Het parlement werd in 2017 door de opperrechters op een zijspoor gezet omdat de oppositie er een meerderheid heeft. Daarna is er Constitutionele Raad opgericht die bestaat uit aanhangers van Maduro en die taken van het parlement heeft overgenomen. Volgens de oppositiepartijen worden de verkiezingen, die voor 6 december zijn gepland, een schijnvertoning.