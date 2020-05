Hoofd bemande ruimtevaart NASA stapt op

Het hoofd van de bemande ruimtevaart van NASA is opgestapt. Dat blijkt uit een interne memo van de ruimtevaartorganisatie. Doug Loverro is een week voor de eerste bemande lancering op Amerikaanse bodem sinds 2011 gestopt met zijn werk.

Loverro was sinds oktober 2019 het hoofd van de afdeling bemande ruimtevaart. Hij wordt tijdelijk vervangen door Ken Bowersox, die al bij NASA werkzaam was en voormalig astronaut is.

Het doel van Loverro toen hij in oktober begon was om ervoor te zorgen dat er in 2024 weer mensen op de maan zouden staan. Waarom hij precies is opgestapt, is nog niet bekend. In de memo stelt NASA dat Loverro „enorm goed werk heeft geleverd in zijn tijd bij NASA”, meldden Amerikaanse media.

De vlucht die gepland staat voor 27 mei gaat nog steeds door. Het is een vlucht in samenwerking met het bedrijf SpaceX van Elon Musk. SpaceX wil de resultaten van deze vlucht gebruiken in hun onderzoek naar commerciële vluchten. Astronauten Robert Behnken en Douglas Hurley gaan met de raket de lucht in. Hoe lang ze in de ruimte blijven, is nog niet bepaald.