Honkbalplaatje van Mike Trout brengt bijna 4 miljoen dollar op

Een honkbalplaatje van Mike Trout, de 29-jarige sterspeler van de Los Angeles Angels, heeft op een veiling in de VS inclusief bijkomende kosten 3,936 miljoen dollar (bijna 3,34 miljoen euro) opgeleverd, een record. Het gaat om een Bowman Chrome Draft Prospects Superfractor uit 2009, het jaar dat Trout werd opgepikt door een club uit de Major League Baseball. Er bestaat maar één exemplaar van, dat in onberispelijke staat verkeert en voorzien is een authentieke handtekening van de Angels-vedette.

Veilinghuis Goldin Auctions, gespecialiseerd in sport-memorabilia, bracht het kleinood vorige maand onder de aandacht van rijke verzamelaars. Het bieden begon op 1 miljoen en sloot zaterdagavond op bijna 4 miljoen dollar. Tot dusver was een afbeelding van Honus Wagner, eveneens een honkballer, uit 1909 het duurst. Een liefhebber betaalde er vier jaar geleden ruim 3 miljoen dollar voor.