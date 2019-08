Hongkongse predikant beschermt betogers

De Hongkongse emeritus predikant Yuen Tin-yau probeert zoveel mogelijk demonstraties bij te wonen. Hij staat als onderhandelaar tussen de politie en de protesterende massa. Een taak die moeilijker wordt, omdat het geweld toeneemt.

„Niet alle protesten kan ik bijwonen hoor, ik ben al een oud mannetje”, zegt Yuen lachend. Hij gaat daarom alleen als ze dicht bij zijn huis plaatsvinden. De emeritus predikant wil zichzelf niet een van de leiders van de demonstraties noemen. „Als predikanten zijn wij niet de leiders; wij zijn gewoon deelnemers in de protesterende massa, om zo mensen te kunnen helpen.”

Veel Hongkongse christenen gaan mee de straat op. Waarom?

„De uitleveringswet –die uitlevering van verdachten aan China mogelijk maakt– is totaal onrechtvaardig. Onze speciale regio en China onderhouden goede contacten, maar hebben bijvoorbeeld wel verschillende wetgevende machten. Wij willen dit ”één land, twee systemen”-stelsel handhaven.

Als deze wet wél zou worden doorgevoerd, dan zullen vroeg of laat andere wetten volgen. De vrijheden die Hongkongers op dit moment genieten, zullen dan worden beperkt. Wij als christenen zijn bang dat onze godsdienstvrijheid wordt aangetast.

Nu het doorvoeren van de wet voorlopig is bevroren, gaan mensen nog steeds de straat op, om een onafhankelijk onderzoek naar het buitenproportionele geweld van de politie te eisen. Waarom vuurt de politie traangas af tijdens een vredig protest?”

Hoe verschillen de kerken in het steunen van de demonstraties?

„Een groot deel van de kerken steunt de protesten, omdat de acties van de overheid totaal verkeerd zijn. Toch zijn er christenen die zeggen dat we ons moeten onderwerpen aan de regering. Die houden vast aan dit standpunt, zelfs wanneer het verzet vredig is. Maar in deze tijd moeten we elkaar respecteren. Wij vragen ze om te bidden voor de regio en zich niet meer negatief uit te laten over de protesten.”

Hoe ziet u de huidige situatie zich ontwikkelen?

„Het is moeilijk te zeggen wat er gaat gebeuren, maar ik weet wel zeker dat China niet zijn troepen gaat inzetten. Dat zou de Hongkongse economie enorm aantasten, omdat expats en buitenlandse investeerders dan zullen vertrekken. China zal vooral de politie blijven steunen en motiveren om meer geweld te gebruiken. Ik ben bang dat het politiegeweld op dit moment al aan het toenemen is.”

Waaraan merkt u dat het politiegeweld toeneemt?

„Ik woonde op 14 juli in het Hongkongse district Sha Tin een protest bij. Toen de demonstratie was afgelopen, verbood de politie iedereen om de trein terug naar het centrum te nemen. De onrust nam toe. Ook ik werd boos want dit verbod is niet toegestaan als een protest al voorbij is.

Politiebureau Hongkong belegerd na arrestatie

Als onderhandelaar heb ik toen voor elkaar gekregen dat de politie een aantal mensen liet gaan. Andere predikanten delen gelijke ervaringen. Wij vragen de politie om geen actie te ondernemen en tegelijkertijd stimuleren wij de protesteerders om weg te rennen van het gevaar. Toch vuurt de politie nu veel meer, soms duizenden, traangasbommen af.”