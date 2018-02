Hongkongse Occupy-activist wint beroep

De hoogste rechtbank in Hongkong heeft in hoger beroep drie jonge Occupy-leiders, onder wie de 21-jarige activist Joshua Wong van de pro-democratische beweging van de stad, vrijgesproken. Volgens de rechters was het niet rechtvaardig om een nieuwe wet met terugwerkende kracht op het drietal toe te passen waardoor zij alsnog een gevangenisstraf kregen, bericht de krant South China Morning Post.

Samen met zijn twee bondgenoten organiseerde Wong een 79-daagse bezetting van belangrijke wegen in de stad. Met deze actie wilden zij aandacht vragen voor het streven naar meer democratie. Tijdens het protest drongen ze een afgegrendeld gebied voor een overheidsgebouw binnen.

Eerder werden de activisten veroordeeld, maar kregen zij geen gevangenisstraf. In hoger beroep werd vervolgens een nieuwe wet toegepast waardoor de activisten gevangenisstraffen tussen de zes en acht maanden kregen voor het voeren van illegale vergaderingen en het aanzetten tot strafbare feiten. Zij waren de eerste leiders van de pro-democratische beweging die werden veroordeeld.