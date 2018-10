Hongkong wil eilanden voor miljoen inwoners

Hongkong heeft grootste plannen om de stad uit de breiden met kunstmatige eilanden voor de kust. De lokale overheid heeft plannen ontvouwd om bijna 7 vierkante kilometer aan nieuw land te winnen om huisvesting voor meer dan een miljoen mensen te bouwen. „Het vinden van grond is een urgent probleem dat we snel het hoofd moeten bieden. We moeten durf tonen”, aldus topbestuurster Carrie Lam.

Het is de bedoeling dat de aanleg van de eilanden in 2025 begint en de eerste bewoners zeven jaar daarna hun intrek nemen. Het megaproject moet de druk verlichten op de overvolle semi-autonome Chinese metropool, waar de woningnood zo hoog is dat de huizenprijzen torenhoog zijn. Een groot deel van het aan te winnen land wordt bestemd voor sociale woningbouw. Momenteel telt Hongkong ruim zeven miljoen inwoners.