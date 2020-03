Hongkong weert toeristen in strijd tegen coronavirus

In de strijd tegen het coronavirus sluit de Chinese metropool Hongkong zijn grenzen voor toeristen en andere mensen die er niet wonen.

De maatregelen, die woensdag ingaan en veertien dagen gelden, neemt Honkgkong omdat het te maken heeft met een tweede golf besmettingen. Veel infecties zijn geïmporteerd, melden Chinese media.

Na een eerste golf besmettingen leek de verspreiding onder controle. Maar door onder meer de terugkeer van bewoners die in Europa waren, nemen de infecties weer toe. Inmiddels moeten personen die in Hongkong arriveren veertien dagen in quarantaine.