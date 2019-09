Hongkong waarschuwt tegen gevaar op feestdag

De politie in Hongkong heeft gewaarschuwd dat dinsdag „een heel erg gevaarlijke nationale feestdag dreigt te worden”. De Volksrepubliek China bestaat dan 70 jaar. Hongkong hoort sinds 1997 bij de Volksrepubliek, tot groeiend ongenoegen van veel inwoners. Volgens politieofficier John Tse gaan „radicale relschoppers nog meer geweld plegen” dan ze volgens hem tot nu toe al pleegden. De politie heeft het geweld van relschoppers aangevoerd als reden om dinsdag geen demonstraties toe te staan.

Er wordt in Hongkong al maanden gedemonstreerd tegen de groeiende invloed van Peking op het autonome Hongkong. Enkele groepen activisten, verenigd in het Burger Mensenrechtenfront (CHRF), hebben een beroep tegen het verbod van demonstraties verloren, meldde de South China Morning Post.

De voormalige Britse kroonkolonie Hongkong werd in 1997 overgedragen aan China, onder voorwaarde dat Hongkong nog zeker vijftig jaar een aparte autonome status zou hebben. Hongkong heeft een westers rechtsstelsel en de economie drijft op de internationale vrijhandel. De meeste inwoners zien de rest van China als het buitenland.

9 juni ontstond massaal protest omdat de regering van Hongkong een wet wilde aannemen die uitlevering van verdachten aan China eenvoudig zou maken. Volgens de demonstranten was de autonomie van Hongkong in het geding. In China is geen onafhankelijke rechterlijke macht en beklaagden worden er vrijwel nooit vrijgesproken. De regering van Hongkong heeft het wetsvoorstel over de uitlevering onder druk van het massaprotest weer ingetrokken, maar de protestbeweging richt zich nu tegen de invloed van China in het algemeen.