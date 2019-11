Hongkong veroordeelt ‘aanval’ op minister

De hoogste bestuurder van Hongkong heeft de „barbaarse aanval” op haar minister van Justitie veroordeeld. Gemaskerde activisten belaagden Teresa Cheng tijdens een bezoek aan Londen.

De betogers noemden Cheng donderdagavond laat een „moordenaar” en beschenen haar met lampen. Ook scandeerden ze leuzen van de pro-democratische beweging in de Aziatische metropool. Op videobeelden is te zien dat de minister ten val komt.

Leider Carrie Lam van Hongkong zegt dat de minister „ernstig lichamelijk letsel” opliep, zonder daarover in detail te treden. De Chinese ambassade in het Verenigd Koninkrijk zegt dat Cheng is geduwd en gewond raakte aan haar hand. Het is voor zover bekend de eerste keer sinds het begin van de grootschalige protesten in Hongkong dat een hoge functionaris gewond raakt.