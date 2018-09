Hongkong verbiedt partij seperatisten

De autoriteiten in Hongkong hebben voor het eerst een politieke partij verboden. Minister John Lee (Veiligheid) deed dat op veiligheidsgronden. Hij stelde dat de separatistische Nationale Partij (HKNP) „duidelijk de intentie had Hongkong om te vormen tot een republiek” buiten China en bereid was „alle methoden” te gebruiken om dat doel te bereiken.

De Nationale Partij ijvert voor onafhankelijkheid voor Hongkong, een voormalige Britse kroonkolonie die in 1997 aan China is teruggegeven. De metropool wordt bestuurd volgens het principe „één land, twee systemen”, waardoor het een autonome status heeft binnen China.

Minister Lee stelde dat de separatistische HKNP de grondwet (‘basiswet’) van de metropool overtreedt. Ook verweet hij de circa twee jaar oude partij „haat te zaaien tegen Chinezen van het Chinese vasteland”. Volgens de minister kan niet worden uitgesloten dat ook andere groepen met een vergelijkbare agenda worden aangepakt.