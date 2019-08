Hongkong verbiedt grote demonstratie

De autoriteiten in Hongkong hebben een grote demonstratie verboden die voor zaterdag was gepland. In een brief aan de organisatoren schrijft de politie dat veiligheid van het publiek in het geding is.

In de brief aan een overkoepelend orgaan van activisten in Hongkong, het Civiele Mensenrechtenfront (CHRF), zegt de politie te vrezen dat deelnemers zich bezig zullen houden met „geweld en vernielingen”. Gewezen wordt op eerdere „brandstichtingen en grote wegblokkades” bij eerdere protesten.

Afgelopen weekeinde arresteerde de politie tientallen demonstranten en waren er zware gevechten tussen de politie en actievoerders. De demonstratie komende zaterdag was bedoeld om te herinneren aan de weigering van China vijf jaar geleden om politieke hervormingen toe te laten in Hongkong.