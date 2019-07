Hongkong trekt omstreden wetsvoorstel terug

Hongkong trekt de omstreden uitleveringswet uit. Dat heeft leider Carrie Lam van Hongkong dinsdag gezegd op televisie. Lam noemde het werk van de overheid een „totale mislukking”. De wet is volgens Lam dood.

In Hongkong werd in juni dagenlang ongekend fel en massaal geprotesteerd tegen de wet die regelde dat verdachten uitgeleverd konden worden aan China. Hongkong heeft een autonome status binnen China met een eigen rechtssysteem. Veel inwoners zien China als buitenland.

Vorige maand zette Lam het wetsvoorstel al in de ijskast en zei ze sorry tegen de inwoners. Toch bestormden betogers begin deze maand het parlementsgebouw. Het was 1 juli precies 22 jaar geleden dat Groot-Brittannië de metropool teruggaf aan China.