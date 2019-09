'Hongkong trekt omstreden wet formeel terug'

Leider Carrie Lam van Hongkong zal naar verwachting later op woensdag de formele intrekking aankondigen van de voorgestelde controversiële uitleveringswet met China. Dat meldt de South China Morning Post, op basis van anonieme bronnen.

Door het plan waarmee mensen door de autonome regio voor berechting kunnen worden overgedragen aan China, sloeg de vlam in de pan. Al drie maanden wordt massaal betoogd tegen Lam en haar plannen.

Christelijke ‘strijdkreet’ klinkt in Hongkong

In juli had Lam al op de televisie aangekondigd de omstreden uitleveringswet te zullen intrekken. Lam noemde het werk van de overheid een "totale mislukking". De wet is volgens Lam dood.

De intrekking van het wetsvoorstel, waardoor burgers uit Hongkong naar het vasteland van China zouden kunnen worden gestuurd om terecht te staan, was een van de belangrijkste eisen van pro-democratie demonstranten die de voormalige Britse kolonie in een diepste crisis hebben gestort. De betogers zijn fel tegen de toenemende inmenging vanuit de Chinese hoofdstad Peking.