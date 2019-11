„Hongkong staat aan de rand van de afgrond”

Na de gewelddadig verlopen maandag zijn betogers in Hongkong opnieuw slaags geraakt met de politie. Volgens een politiecommissaris staat Hongkong, dat al maandenlang het toneel is van grootschalige protesten, „aan de rand van de afgrond”.

Dinsdag waren de betogers onder meer aanwezig op de campus van de Universiteit van Hongkong. Daar botsten ze hard met de oproerpolitie die traangas en rubberkogels gebruikte om de menigte uiteen te drijven. De demonstranten hadden barricades opgericht en gooiden met stenen en molotovcocktails. Ook legden ze een aantal straten in de binnenstad lam.

Maandag raakten twee mensen zwaargewond tijdens rellen in de stad. Ze werden in kritieke toestand in het ziekenhuis opgenomen. Een van hen werd door een politieman van dichtbij neergeschoten. Een andere man werd in brand gestoken door anti-regeringsdemonstranten. Beelden van beide incidenten werden door veel media getoond.