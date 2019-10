Hongkong sluit activist uit van verkiezingen

De regering van Hongkong heeft bepaald dat activist Joshua Wong niet mee mag doen aan de districtsverkiezingen. Wong is een van de leiders van de protesten die de Chinese stadstaat al lange tijd in zijn greep houden.

De activist mag niet deelnemen aan de verkiezingen omdat zijn roep om autonomie tegen de electorale regels ingaat. Zelf vindt Wong dat het besluit bewijst „hoe Peking de verkiezingen manipuleert met politieke censuur”. Wong is al verschillende keren opgepakt vanwege zijn rol bij de protesten. In 2014 was Wong op 17-jarige leeftijd al het gezicht van de zogenoemde paraplubeweging onder studenten.

Hongkong gaat al maanden gebukt onder massale protesten in de stadstaat. Oorspronkelijk was de aanleiding een omstreden wet die uitlevering van ingezetenen aan China mogelijk maakte. Het protest richtte zich al snel tegen de leiding in het algemeen en tegen de toenemende Chinese invloed.