Hongkong scherpt coronabeleid weer aan

De autoriteiten in Hongkong leggen inwoners met ingang van woensdag nieuwe beperkingen op om de verspreiding van het coronavirus een halt toe te roepen. Zo mogen mensen in het openbaar nog maar in groepen van vier personen bij elkaar komen. Ook wordt het dragen van mondkapjes in het openbaar vervoer verplicht gesteld, bericht de krant South China Morning Post.

In de metropool zijn tot dusver zo’n 1500 besmettingen vastgesteld en acht patiënten overleden. Bij tientallen mensen die recentelijk positief hebben getest op het virus, is onduidelijk waar ze besmet zijn geraakt. „Het grootste probleem is dat veel gevallen niet getraceerd kunnen worden. Dus de kans op een grote uitbraak is groot als we de regels niet aanscherpen”, zegt een adviseur van de regering.

De autoriteiten in de miljoenenstad hadden eerder dit jaar al vergelijkbare maatregelen genomen, maar die zijn later weer versoepeld omdat het de goede kant leek op te gaan met de uitbraak. Toen het aantal besmettingen vorige week weer fors toenam, greep de overheid in. Zo werd het maximale aantal klanten dat in een restaurant samen aan een tafel mag zitten beperkt tot acht. Dat wordt nu nog verder teruggebracht tot vier.

Restaurants mogen straks ook geen klanten meer bedienen na 18.00 uur, al mogen mensen na dat tijdstip nog wel eten afhalen. Ook moeten sommige ondernemingen de deuren sluiten. Het gaat volgens lokale media bijvoorbeeld om massagesalons en karaokezaken.