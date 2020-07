Hongkong meldt recordaantal besmettingen en scherpt regels aan

Hongkong heeft woensdag melding gemaakt van een recordaantal nieuwe coronabesmettingen. Nog eens 113 mensen bleken het virus te hebben. Minister van Volksgezondheid Sophia Chan waarschuwt dat sprake is van een kritiek moment voor de Aziatische metropool en roept inwoners op alle onnodige uitstapjes af te blazen.

De corona-uitbraak in de miljoenenstad leek vorige maand nog onder controle te zijn, maar inmiddels grijpt het virus weer om zich heen. De autoriteiten zien zich daardoor genoodzaakt de regels weer aan te scherpen. Inwoners moesten al mondkapjes dragen in het openbaar vervoer en die verplichting gaat donderdag ook gelden in openbare gebouwen. Ook kregen sommige bedrijven onlangs opdracht de deuren weer te sluiten.

Uit de laatste cijfers komt naar voren dat veel patiënten het virus in Hongkong oplopen. Slechts 8 van de 113 mensen die besmet bleken te zijn, namen het virus mee uit het buitenland. Het gaat volgens lokale media onder meer om reizigers uit de VS en de Filipijnen. Bij tientallen mensen die in de metropool besmet raakten, kon niet meer worden achterhaald waar dat precies gebeurde.

In totaal zijn in Hongkong 2132 besmettingen en 14 sterfgevallen gemeld.