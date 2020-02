Hongkong kondigt quarantaine af voor reizigers uit China

Alle mensen die vanuit het vasteland van China het autonome Hongkong binnenkomen, moeten vanaf zaterdag twee weken in quarantaine. Het is volgens de South China Morning Post niet duidelijk waar bezoekers dan worden ondergebracht. Mensen die in Hongkong een woning hebben, kunnen twee weken thuis binnen blijven.

De overheid in Hongkong gaat ondertussen ambtenaren langer thuis laten werken. De 176.000 ambtenaren is eerder al opgedragen thuis te werken. Het wordt nu thuiswerken tot op zijn minst 16 februari, aldus de autoriteiten.

In Hongkong zijn circa twintig gevallen van het nieuwe coronavirus geconstateerd. Drie uit China afkomstige opvarenden op een cruiseschip in Hongkong zijn ook dragers van het virus gebleken.

Het aantal gevallen van besmetting met het nieuwe coronavirus uit het Chinese Wuhan nadert woensdag in de wereld de 25.000. Het aantal overleden patiënten is bijna vijfhonderd (493) en het aantal genezen patiënten nadert de duizend (989).