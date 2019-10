Hongkong komt met maskerverbod

Hongkong voert een verbod in op het dragen van maskers. De leider van Hongkong, Carrie Lam, kondigde dat vrijdag aan. De maatregel gaat zaterdag in en is gericht tegen het leger demonstranten dat dagelijks de straat op gaat. De activisten willen niet herkend worden.

Het verbod op de maskers is onderdeel van een pakket noodmaatregelen dat de rust in de stadstaat moet doen terugkeren. Die maken het voor autoriteiten mogelijk om „welke regels dan ook” in te voeren voor het publiek belang.

In Hongkong wordt al maanden gedemonstreerd tegen de groeiende invloed van Peking op het autonome Hongkong. Sinds 1997 hoort Hongkong bij de Volksrepubliek, tot groeiend ongenoegen van veel inwoners.

De demonstraties lopen geregeld uit op gewelddadige confrontaties met de politie. Honderden activisten zijn al opgepakt.

Overigens zullen niet alleen demonstranten te maken krijgen met het maskerverbod. Een groot deel van de bevolking van Hongkong draagt dagelijks een mondkapje sinds de uitbraak van de besmettelijke longaandoening SARS in 2003.