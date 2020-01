Hongkong extra alert na uitbraak longontsteking in China

De directies van de ziekenhuizen in Hongkong hebben zaterdag om grotere waakzaamheid gevraagd nu de uitbraak van mysterieuze virale longontsteking op het vasteland van China zich verder verspreidt. De situatie wordt als ernstig gekarakteriseerd. Tot dusver is slechts duidelijk dat het niet om gewone influenza, vogelgriep of besmetting met een adenovirus gaat.

Het eerste besmettingsgeval werd op 24 december gemeld in Wuhan, een Centraal-Chinese stad met 11 miljoen inwoners. Inmiddels zijn 44 patiënten opgenomen. Volgens de waakhond van de Chinese gezondheidszorg is de toestand van elf van hen verontrustend. Er wordt inmiddels druk gespeculeerd dat het griepachtige SARS-virus de kop weer heeft opgestoken. Die ziekte kostte in 2002-2003 honderden mensen het leven.

De vrees drong ook door in Hongkong nadat een vrouw zich donderdag had gemeld voor behandeling van een infectie aan de luchtwegen. Ze was tijdens de kerstvakantie in Wuhan geweest en heeft mogelijk anderen aangestoken. De gezondheidsautoriteiten van de voormalige Britse kroonkolonie rapporteerden tot dusver acht verdachte gevallen. Vijf personen mochten na onderzoek naar huis, de drie anderen worden in quarantaine verpleegd.