Hongkong dient bezwaar in bij VS tegen ‘Made in China’-labels

Hongkong eist van de Verenigde Staten dat het de nieuwe maatregel schrapt die stelt dat lokaal gemaakte goederen die naar de VS geëxporteerd worden het label ‘Made in China’ moeten krijgen. De semi-autonome Chinese stad diende daar woensdag een formeel bezwaar over in bij het Amerikaanse consulaat.

De VS stelden vorige maand dat er vanaf 25 september op producten uit Hongkong moet staan dat ze uit China komen. Deze deadline is inmiddels uitgesteld naar 9 november. Volgens de Amerikaanse regering zijn de labels nodig omdat „Hongkong niet langer autonoom genoeg is om anders te worden behandeld dan China”. Producten uit Hongkong zouden door de regel onderdeel worden van de handelsoorlog tussen de VS en China en met allerlei heffingen worden geconfronteerd.

De minister van Handel Edward Yau zegt nu dat de nieuwe regel in strijd is met de voorschriften van de Wereldhandelsorganisatie (WTO), omdat Hongkong een afzonderlijk en onafhankelijk lid is van de WTO. Het bezwaar van Hongkong komt een dag na een uitspraak van de WTO dat de importheffingen die de VS twee jaar geleden instelden op Chinese goederen tegen de internationale handelsregels ingingen.

De maatregel van de VS volgde nadat Washington in eerder stadium boos had gereageerd op de bemoeienissen van Peking met de stadstaat door middel van een nieuwe veiligheidswet.