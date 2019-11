Hongkong betreurt nieuwe wetten VS

De regering van Hongkong heeft donderdag „diepe spijt” uitgesproken over het besluit van de Amerikaanse president Donald Trump om twee wetten te ondertekenen die de demonstranten in de stadstaat steunen.

„De twee wetten bemoeien zich duidelijk met de interne aangelegenheden van Hongkong,” stelde de overheid in een verklaring. De regering van Hongkong stelde ook dat de nieuwe wetgeving „de verkeerde boodschap” naar de demonstranten afgeeft.

Trump ondertekende woensdag twee wetten die onder meer dreigen met sancties voor de verantwoordelijken van mensenschendingen in Hongkong. In de semi-autonome regio vinden al weken grote demonstraties plaats voor meer democratie.

De nieuwe wetgeving zet de onderhandelingen tussen China en de VS over de handelsoorlog tussen beide landen op scherp. Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken zei donderdag in een reactie „stevige tegenmaatregelen” te nemen als de VS zich met Hongkong blijven bemoeien.